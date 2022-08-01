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2022-08-01
Помер найтитулованіший баскетболіст в історії НБА
Білл Расселл ставав чемпіоном НБА 11 разів.
Расселлу було 88 років© nba.com
Легендарний американський баскетболіст Білл Расселл помер у віці 88 років,
Расселл є найтитулованішим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА) – на його сету 11 чемпіонських титулів за 13 сезонів.
Баскетболіст виступав на позиції центрового і всю свою ігрову кар'єру провів у складі "Бостон Селтікс" (1956-1969). Потім Рассел тренував "Бостон", "Сіетл Суперсонікс" та "Сакраменто Кінгз".
Варто зазначити, що Расселл був одним із перших темношкірих гравців у НБА, а потім став першим тренером-афроамериканцем у лізі.
З 2009 року премія найціннішому гравцю фіналу НБА називається на честь Білла Расселла.
Данило Слесь, ZN.ua