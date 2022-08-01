Помер найтитулованіший баскетболіст в історії НБА

Легендарний американський баскетболіст Білл Расселл помер у віці 88 років, повідомляє CNN.

Расселл є найтитулованішим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА) – на його сету 11 чемпіонських титулів за 13 сезонів.

Баскетболіст виступав на позиції центрового і всю свою ігрову кар'єру провів у складі "Бостон Селтікс" (1956-1969). Потім Рассел тренував "Бостон", "Сіетл Суперсонікс" та "Сакраменто Кінгз".

Варто зазначити, що Расселл був одним із перших темношкірих гравців у НБА , а потім став першим тренером-афроамериканцем у лізі.