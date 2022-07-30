Стала відома можлива дата наступного бою Ломаченка

Українець може повернутись на ринг восени.

Стала відома можлива дата наступного бою Ломаченка
Суперник українця поки що невідомий
© Sky Sports

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) може провести наступний бій 22 жовтня.

Про це повідомляє Luckypunch.net, посилаючись на слова віце-президента Top Rank Boxing Карла Моретті.

Наступного суперника Ломаченка буде визначено після того, як українець отримає дозвіл на виїзд із країни.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Ломаченко з початком війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського на Одещині.

Василь Ломаченко у своєму останньому поєдинку переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів.

Під час війни Ломаченко мав варіант покинути Україну і провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом, проте українець відмовився і залишився в країні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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