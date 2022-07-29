Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"

Футболіст збірної України не зміг стримати сліз.

Українець Зінченко емоційно попрощався з
Зінченко перейшов до "Арсеналу"
© Sky Sports

Український футболіст Олександр Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті".

"Передусім, я хотів би подякувати вам, Містере Гвардіола, і вашому фантастичному штабу за таку чудову можливість бути маленькою частиною такого неймовірного клубу. Я навіть і мріяти не міг, що одного разу стану гравцем "Манчестер Сіті", а моїм тренером буде Пеп Гвардіола... Це було неможливо навіть уявити... Це величезний привілей... Щодня я чомусь навчався у всіх вас.

Усі ви фантастичні люди. Слава богу, що знаю вас усіх особисто. І, звісно, ??я вас усіх дуже люблю. Ви завжди будете у моєму серці. Вибачте, я не можу стримати сліз, бо це йде зсередини. Я не був готовий до цього дня. Але це життя, і воно продовжується. Хочу ще раз наголосити, що вдячний усім за те, що ви зробили для мене та для моєї родини за весь цей неймовірний час. Дякую вам велике", - сказав Зінченко у відео на ютуб-каналі своєї дружини Влади Седан.

Мова на відео з 5.07.

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із "Арсеналом" до літа 2026 року, перейшовши з "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з російської "Уфи" у 2016-му році, після чого вирушив на права оренди до ПСВ на один сезон. З кінця 2017 року гравець почав виступати за першу команду "городян".

Разом із командою Пепа Гвардіоли 25-річний українець став чотириразовим чемпіоном Англії та фіналістом Ліги чемпіонів-2020/21, а також вигравав Кубок Англії, Суперкубок Англії та чотири Кубки футбольної ліги. В активі Зінченка 52 матчі та 8 голів за збірну України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та СвітоліноїПерша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної
Український футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаціУкраїнський футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаці
"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"
Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"
Блок рекламы


Похожие новости
Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"
Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"
Зінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у СШАЗінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у США
Українець Лунін став автором одного з найкращих сейвів сезону в чемпіонаті ІспаніїУкраїнець Лунін став автором одного з найкращих сейвів сезону в чемпіонаті Іспанії
Последние новости
Подгружаем последние новости