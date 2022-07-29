Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"

Український футболіст Олександр Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті".

"Передусім, я хотів би подякувати вам, Містере Гвардіола, і вашому фантастичному штабу за таку чудову можливість бути маленькою частиною такого неймовірного клубу. Я навіть і мріяти не міг, що одного разу стану гравцем "Манчестер Сіті", а моїм тренером буде Пеп Гвардіола... Це було неможливо навіть уявити... Це величезний привілей... Щодня я чомусь навчався у всіх вас.

Усі ви фантастичні люди. Слава богу, що знаю вас усіх особисто. І, звісно, ??я вас усіх дуже люблю. Ви завжди будете у моєму серці. Вибачте, я не можу стримати сліз, бо це йде зсередини. Я не був готовий до цього дня. Але це життя, і воно продовжується. Хочу ще раз наголосити, що вдячний усім за те, що ви зробили для мене та для моєї родини за весь цей неймовірний час. Дякую вам велике", - сказав Зінченко у відео на ютуб-каналі своєї дружини Влади Седан.

Мова на відео з 5.07.

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із "Арсеналом" до літа 2026 року, перейшовши з "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з російської "Уфи" у 2016-му році, після чого вирушив на права оренди до ПСВ на один сезон. З кінця 2017 року гравець почав виступати за першу команду "городян".

Разом із командою Пепа Гвардіоли 25-річний українець став чотириразовим чемпіоном Англії та фіналістом Ліги чемпіонів-2020/21, а також вигравав Кубок Англії, Суперкубок Англії та чотири Кубки футбольної ліги. В активі Зінченка 52 матчі та 8 голів за збірну України.