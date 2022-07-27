"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі

26 липня донецький "Шахтар" провів товариський матч проти амстердамського "Аякса".
Підопічні Ігора Йовічевича зазнали поразки з рахунком 1:3.
На 33-й хвилині Михайло Мудрик пройшов із м'ячем половину поля, обіграв кількох суперників та розстріляв ворота.
"Аякс" зумів відповісти двома голами – перший на 45-й хвилині забив Душан Тадич, а вдруге м'яч опинився у воротах донеччан завдяки рикошету після дальнього удару Стівена Бергейса. Крапку поставив Мохаммед Кудус на 85-й хвилині.
Нагадаємо, "Шахтар" проводить тренувальний збір для підготовки до нового сезону у Роттердамі (Нідерланди). У першому контрольному поєдинку донеччани зіграли внічию з "Фортуною" (3:3). Наступний матч український гранд зіграє 30 липня проти "Утрехта".