"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі

"Гірники" провели контрольний поєдинок в Амстердамі.

"Шахтар" зіграв матч із "Аяксом" в Амстердамі
© ajax.nl

26 липня донецький "Шахтар" провів товариський матч проти амстердамського "Аякса".

Підопічні Ігора Йовічевича зазнали поразки з рахунком 1:3.

На 33-й хвилині Михайло Мудрик пройшов із м'ячем половину поля, обіграв кількох суперників та розстріляв ворота.

"Аякс" зумів відповісти двома голами – перший на 45-й хвилині забив Душан Тадич, а вдруге м'яч опинився у воротах донеччан завдяки рикошету після дальнього удару Стівена Бергейса. Крапку поставив Мохаммед Кудус на 85-й хвилині.

"Аякс" – "Шахтар" – 3:1

Голи: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 - Мудрик, 33

"Шахтар" (1 тайм): Трубін, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Степаненко, Тотовицький, Мудрик, Бондаренко, Судаков, Кащук

"Шахтар" (2 тайм): Пятов, Стасюк, Бондар (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Кірюханцев, Чех (Криськів, 89), Очеретько, Вакула, Джурасек, Топалов, Кулаков.

Відео голу Мудрика

? MYKHAILO MUDRYK! ? WHAT A GOAL! ?? #Shakhtar #AjaxShakhtar pic.twitter.com/1LsfjEzGsw

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 26, 2022

Повне відео матчу

Нагадаємо, "Шахтар" проводить тренувальний збір для підготовки до нового сезону у Роттердамі (Нідерланди). У першому контрольному поєдинку донеччани зіграли внічию з "Фортуною" (3:3). Наступний матч український гранд зіграє 30 липня проти "Утрехта".


Данило Слесь, ZN.ua





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