"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі

26 липня донецький "Шахтар" провів товариський матч проти амстердамського "Аякса".

Підопічні Ігора Йовічевича зазнали поразки з рахунком 1:3.

На 33-й хвилині Михайло Мудрик пройшов із м'ячем половину поля, обіграв кількох суперників та розстріляв ворота.

"Аякс" зумів відповісти двома голами – перший на 45-й хвилині забив Душан Тадич, а вдруге м'яч опинився у воротах донеччан завдяки рикошету після дальнього удару Стівена Бергейса. Крапку поставив Мохаммед Кудус на 85-й хвилині.

"Аякс" – "Шахтар" – 3:1

Голи: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 - Мудрик, 33

"Шахтар" (1 тайм): Трубін, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Степаненко, Тотовицький, Мудрик, Бондаренко, Судаков, Кащук

"Шахтар" (2 тайм): Пятов, Стасюк, Бондар (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Кірюханцев, Чех (Криськів, 89), Очеретько, Вакула, Джурасек, Топалов, Кулаков.

Відео голу Мудрика

Повне відео матчу

Нагадаємо, "Шахтар" проводить тренувальний збір для підготовки до нового сезону у Роттердамі (Нідерланди). У першому контрольному поєдинку донеччани зіграли внічию з "Фортуною" (3:3). Наступний матч український гранд зіграє 30 липня проти "Утрехта".