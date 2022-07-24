Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"

Українець провів на полі половину поєдинку.

Зінченко дебютував за
Зінченко вже розпочав роботу в "Арсеналі"
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Футболіст збірної України Олександр Зінченко дебютував за лондонський "Арсенал" після трансферу з "Манчестер Сіті".

Команда в рамках турне до США провела контрольну гру із земляками з "Челсі" і здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Зінченко вийшов на матч у стартовому складі на позиції лівого захисника та провів на полі один тайм, після чого його замінили.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще 2 мільйони прописані у якості бонусів.


Данило Слесь, ZN.ua





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