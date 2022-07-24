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2022-07-24
Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"
Українець провів на полі половину поєдинку.
Зінченко вже розпочав роботу в "Арсеналі"© allworldcity.ru
Футболіст збірної України Олександр Зінченко дебютував за лондонський "Арсенал" після трансферу з "Манчестер Сіті".
Команда в рамках турне до США провела контрольну гру із земляками з "Челсі" і здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.
Зінченко вийшов на матч у стартовому складі на позиції лівого захисника та провів на полі один тайм, після чого його замінили.
Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще 2 мільйони прописані у якості бонусів.
Данило Слесь, ZN.ua