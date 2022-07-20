"Динамо" та "Фенербахче" не визначили переможця у Польщі

У середу, 20 липня, у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймало у польському місті Лодзь турецький "Фенербахче".

Команди не змогли визначити переможця - 0:0.

У першому таймі турки більше володіли м'ячем та двічі були близько до голу. Спочатку удар головою від Валенсії відбив Бущан, а потім Кахведжи після прострілу з флангу ударом у дотик влучив у ногу партнеру.

Динамівці також намагалися активно діяти в атаці, але відсутність ігрової практики в офіційних матчах далася взнаки на діях гравців. Особливо активно діяв лівий фланг "Динамо", на якому грали Дубінчак та Вербич.

У другому таймі кияни змогли створити кілька моментів. Бєсєдіну після прострілу від Вербича завадив забити захисник, а потім у ще одній атаці форвард "Динамо" закручував м'яч у дальній кут, але підвела точність.

"Динамо" - "Фенербахче" - 0:0

Матч-відповідь команди проведуть у Стамбулі 27 липня.

Якщо команда Мірчі Луческу пройде свого суперника, то у третьому раунді нечемпіонського шляху зіграє з австрійським "Штурмом". Крім того, кияни залишаться в єврокубках і зустрінуться з чеським "Словацьком" у кваліфікації Ліги Європи, якщо вилетять від "Фенербахче".