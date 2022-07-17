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2022-07-17
Ракицький домовився з турецьким клубом і не повернеться до "Шахтаря" - ЗМІ
Захисник продовжить кар'єру за межами України.
Ракицький є вільним агентом© ФК Шахтер
Український центральний захисник Ярослав Ракицький продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини,
За інформацією джерела, 32-річний футболіст погоджує останні деталі контракту із клубом "Адана Демірспор". Очікується, що найближчим часом Ракицький приєднається до команди, яка вирушить на тренувальний збір до Італії.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захисник офіційно поповнить донецький "Шахтар".
Ярослав Ракицький виступав за "гірників" у період з 2006 по 2019 роки, після чого перейшов до пітерського "Зеніту". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисник розірвав контракт із російським клубом і залишив територію РФ.
Данило Слесь, ZN.ua