Ракицький домовився з турецьким клубом і не повернеться до "Шахтаря" - ЗМІ

Захисник продовжить кар'єру за межами України.

Ракицький домовився з турецьким клубом і не повернеться до
Ракицький є вільним агентом
© ФК Шахтер

Український центральний захисник Ярослав Ракицький продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини, повідомляє Milliyet.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст погоджує останні деталі контракту із клубом "Адана Демірспор". Очікується, що найближчим часом Ракицький приєднається до команди, яка вирушить на тренувальний збір до Італії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захисник офіційно поповнить донецький "Шахтар".

Ярослав Ракицький виступав за "гірників" у період з 2006 по 2019 роки, після чого перейшов до пітерського "Зеніту". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисник розірвав контракт із російським клубом і залишив територію РФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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