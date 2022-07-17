Ракицький домовився з турецьким клубом і не повернеться до "Шахтаря" - ЗМІ

Український центральний захисник Ярослав Ракицький продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини, повідомляє Milliyet.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст погоджує останні деталі контракту із клубом "Адана Демірспор". Очікується, що найближчим часом Ракицький приєднається до команди, яка вирушить на тренувальний збір до Італії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захисник офіційно поповнить донецький "Шахтар".