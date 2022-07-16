"Шахтар" назвав усіх суперників на зборах у Нідерландах, повідомляє прес-служба "гірників".

Донеччани проведуть спаринги з нідерландськими "Фортуною Сіттард" (22 липня), "Аяксом" (26 липня) та "Утрехтом" (30 липня). Усі зустрічі відбудуться у рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.

Кошти від реалізації квитків та реклами будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.