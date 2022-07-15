Йовічевіч провів перше тренування у "Шахтарі"

Команда розпочала роботу під керівництвом хорватського фахівця, інформує ZN.ua.

Йовічевіч провів перше тренування у
Йовічевіч приступив до роботи у "Шахтарі"
© ФК Шахтер

14 липня донецький "Шахтар" провів перше тренування під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Ігором Йовічевічем.

Команда розпочала перший етап тренувальних зборів у Роттердамі (Нідерланди), який триватиме до 30 липня. "Гірники" проведуть три благодійні поєдинки, серед яких зустріч з "Аяксом" 26 липня.

У заняттях брали участь 27 футболістів, серед яких були відсутні легіонери.

Нагадаємо, Ігор Йовічевич прийшов до "Шахтаря" з "Дніпра-1" і підписав контракт на два роки. Перед цим донеччани припинили співпрацю з тренерським штабом італійця Роберто Де Дзербі.


Данило Слесь, ZN.ua





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