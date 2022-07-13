"Металіст" перед стартом в УПЛ відпустив головного тренера у "Дніпро-1"

Харківський клуб покинув Олександр Кучер.

Кучер працюватиме у "Дніпрі-1"
© Sport.ua

Харківський "Металіст" повідомив про кадрові перестановки у клубі перед стартом у новому сезоні української Прем'єр-ліги.

Клуб залишив головний тренер Олександр Кучер, який очолить "Дніпро-1". Окрім того, очікується поява у Дніпрі низки гравців харківської команди.

Виконувачем обов'язків головного тренера харків'ян призначено колишнього помічника Кучера Олександра Призетка. Спортивним директором "Металіста" став Василь Кобін - фахівець уже розпочав роботу.

Очікується, що нинішній наставник "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч очолить "Шахтар" - донеччани раніше залишилися без головного тренера через відставку італійця Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, "Металіст" минулого сезону виступав у Першій лізі та повернувся до УПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





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