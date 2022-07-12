"Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону у Києві

Вчора, 11 липня, футболісти "Шахтаря" почали проходити традиційний медичний огляд перед початком підготовки до нового сезону.

У столичній клініці мережі "Добробут", яка є партнером клубу, побувала перша група гравців. Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна, Георгій Судаков та Юхим Конопля перевірили стан організму після довгої паузи на змагання.

Медогляд включає здачу аналізів, рентгенографію грудної клітки, ЕКГ, ехокардіографію, УЗД внутрішніх органів. Найближчими днями ці процедури пройдуть решта футболістів "Шахтаря", після чого команда зможе розпочати тренувальний процес.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо та Педріньйо.