Затверджено дату початку нового сезону УПЛ

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу розпочнеться 23 серпня, про що повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня - у День Державного прапора.

Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану.

Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Гутцайт у Facebook.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.