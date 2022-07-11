Затверджено дату початку нового сезону УПЛ

Футбольний сезон в Україні, як і очікувалося, стартує наприкінці серпня, інформує ZN.ua.

Затверджено дату початку нового сезону УПЛ
Календар УПЛ поки що не затверджено
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу розпочнеться 23 серпня, про що повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня - у День Державного прапора.

Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану.

Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Гутцайт у Facebook.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.


Данило Слесь, ZN.ua





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