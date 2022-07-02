Українська бійчиня MMA пробилася до плейоф PFL, викинувши з боротьби росіянку: відео

Українська бійчиня змішаних єдиноборств (MMA) Олена Колесник пробилася до плейоф PFL-2022.

В останньому поєдинку групового етапу 31-річна уродженка Одеси одноголосним рішенням суддів перемогла представницю Бразилії Ванессу Мелло.



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У півфіналі PFL-2022 Колесник зустрінеться з іншою бразилійкою - Лариссою Пачеко, якій вона програвала достроково в першому раунді минулого року.

Усього на рахунку Олени шість перемог та чотири поразки у MMA.