Українська тенісистка-красуня блиснула шикарною фігурою: фото

Одна з найкращих тенісисток України Марта Костюк похизувалася шикарною фігурою.

Фото з демонстрацією своїх форм спортсменка опублікувала у сторіс Instagram, інформує Апостроф.

На знімку Марта позувала перед дзеркалом у купальнику. "Вихідний", - прокоментувала кадр тенісистка.

У рейтинзі найкращих тенісисток планети Костюк посідає 76-те місце. Вище за неї з українок у ранжирі знаходяться Ангеліна Калініна (34-та позиція), Еліна Світоліна (40-ва) та Даяна Ястремська (74-та).

Марта - колишня друга ракетка світу в юніорському тенісі. Три дні тому вона відсвяткувала 20-річчя. Ювілей тенісистка зустріла у Лондоні, де вона не змогла подолати друге коло Вімблдону.


Сергій Антонов, Апостроф





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