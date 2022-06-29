"Динамо" програло швейцарському клубу на тренувальному зборі

Київське "Динамо" провело свій другий благодійний поєдинок на тренувальному зборі у Швейцарії.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з "Лозанною" і зазнала поразки з рахунком 0:2.

На 5-й хвилині суперник забив гол дальнім ударом, а наприкінці першого тайму встановив остаточний рахунок. Обидва голи собі в актив записав Трей Койл.

"Динамо" - "Лозанна" - 0:2

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Боль, Біловар, Кравченко, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Вікентій Волошин, Ванат, Бєсєдін.

Повне відео матчу

Нагадаємо, кияни ведуть підготовку до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамівці зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.

Наступний товариський матч динамівці проведуть проти "Сьона" 2 липня.