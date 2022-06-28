Третя українська тенісистка пробилася до другого кола Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк (№76 WTA) успішно стартувала на турнірі Великого шолома Вімблдоні.

У першому колі 20-річна українка у вольовому стилі здолала Кеті Суон із Великої Британії (№184 WTA) з рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

Марта вдруге поспіль зіграє у другому раунді турніру Вімблдону. У наступному колі українка зіграє проти Шуай Чжан з Китаю (№41 WTA).

Також сьогодні свій поєдинок провела Даяна Ястремська, поступившись у двох партіях румунці Богдан.

Зазначимо, що вчора, 27 червня, дві українки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна також виграли свої матчі першого кола. У другому раунді Цуренко та Калініна зустрінуться між собою.