Третя українська тенісистка пробилася до другого кола Вімблдону

Ще одна українка зуміла подолати стартовий бар'єр.

Третя українська тенісистка пробилася до другого кола Вімблдону
Вімблдон проходить у Лондоні
© btu.org.ua

Українська тенісистка Марта Костюк (№76 WTA) успішно стартувала на турнірі Великого шолома Вімблдоні.

У першому колі 20-річна українка у вольовому стилі здолала Кеті Суон із Великої Британії (№184 WTA) з рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

Марта вдруге поспіль зіграє у другому раунді турніру Вімблдону. У наступному колі українка зіграє проти Шуай Чжан з Китаю (№41 WTA).

Також сьогодні свій поєдинок провела Даяна Ястремська, поступившись у двох партіях румунці Богдан.

Зазначимо, що вчора, 27 червня, дві українки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна також виграли свої матчі першого кола. У другому раунді Цуренко та Калініна зустрінуться між собою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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