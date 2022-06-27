Легіонер "Динамо" продовжить кар'єру в Саудівській Аравії

Вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігес на правах оренди перейшов до "Аль-Вехди", про що повідомила прес-служба клубу із Саудівської Аравії.

Угода про оренду 27-річного футболіста розрахована до 30 червня наступного року. Варто зазначити, що контракт Родрігеса із "Динамо" діє до літа 2024 року.

Минулого сезону Жерсон Родрігес виступав на правах оренди у двох клубах - французькому "Труа" (12 матчів, 1 гол, 1 асист) та турецькому "Еюспорі" (5 матчів, 3 голи, 1 асист).

Форвард перейшов до "Динамо" влітку 2019 року з японського клубу "Джубіло Івата", але через складний характер закріпитися в команді не зумів.