"Динамо" зіграло внічию у першому товариському матчі на швейцарському зборі

Київське "Динамо" провело перший товариський матч на тренувальному зборі у Швейцарії.

Суперником команди Мірчі Луческу був місцевий клуб "Івердон Спорт", а поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

За киян голом на 14-й хвилині відзначився Олександр Яцик, а суперник відігрався у середині другого тайму.

"Івердон Спорт" - "Динамо" - 1:1

Голи: Беєр, 71 - Яцик, 14

"Динамо" (стартовий склад): Нещерет, Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко, Яцик, Шепелєв, Буяльський, Антюх, Цітаїшвілі, Бєсєдін

Нагадаємо, кияни ведуть підготовку до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамівці зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.

Наступну благодійну гру динамівці проведуть 29 червня проти "Лозанни".