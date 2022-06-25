Розплата буде страшною: українська легкоатлетка жорстко відповіла зірці російського спорту

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відреагувала на знищення російською армією спорткомплексу в Харкові, згадавши водночас олімпійську чемпіонку Токіо-2020 у стрибках у висоту росіянку Марію Ласіцкене, яка плакалася на те, що представники РФ не можуть виступати на міжнародних змаганнях.

Стрибунка в довжину поділилася у сторіс Instagram , на якому демонструвалися руйнування спортивного об'єкту від обстрілів.

У коментарі до знімку Марина написала: "Маріє Ласіцкене, як гадаєш, дівчата з сектору добре зможуть підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону?"

Також українка висловила впевненість, що покарання за вчинене понесуть усі – навіть ті, хто мовчить. Розплата, за її словами, буде страшною за завданий біль.


Сергій Антонов, Апостроф





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