Зинченко стал четырехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"

Футболист сборной Украины Александр Зинченко завоевал титул чемпиона Англии в составе "Манчестер Сити".

"Горожане" в заключительном туре сезона принимали "Астон Виллу" и по ходу поединка проигрывали 0:2, однако затем "Ман Сити" удалось забить трижды и добыть чемпионскую победу со счетом 3:2.

Зинченко появился на поле после перерыва, а на 78-й минуте отдал результативную передачу на Родри, который сравнял счет.

В параллельном матче "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1 и остался вторым, отставая от манчестерцев на одно очко.

Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" во второй раз подряд и в четвертый в карьере. Всего на его счету 15 матчей и 4 ассиста в минувшем сезоне АПЛ.

Кроме того, украинец выигрывал с английским клубом Кубок и Суперкубок Англии, четыре раза - Кубок лиги, а также один раз стал финалистом Лиги чемпионов.