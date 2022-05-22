Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"

В среду, 25 мая, в албанской Тиране состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА , в котором встретятся итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".

Букмекеры отдали минимальное преимущество итальянской команде.

На победу "Ромы" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,41, на ничью - 3,45, а на победу нидерландцев - 3,00.

В финальном поединке возможны овертаймы и серия пенальти. С учетом всех возможных сценариев шансы "Ромы" завоевать трофей оцениваются коэффициентом 1,77, а "Фейеноорда" - 2,12.

Напомним, это первый розыгрыш Лиги конференций в истории. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

В полуфинале турнира "Рома" прошла "Лестер" (1:1, 1:0), а "Фейеноорд" разобрался с "Марселем" (3:2, 0:0).