Сборная Украины по футболу выиграла Дефлимпиаду

Украинцы в решающем матче победили Францию.

Сборная Украины по футболу выиграла Дефлимпиаду
Сборная Украины победила Францию в финале
© УАФ

Сборная Украины завоевала футбольное золото Дефлимпиады-2021, которая проходит в Бразилии.

В группе украинцы заняли первое место, после чего в четвертьфинале одолели Италию (2:1), а в полуфинале - Турцию (2:0).

В решающем поединке украинские футболисты встречались с Францией и победили со счетом 1:0.

Стоит отметить, что Украина уже играла с французами в группе и победила со счетом 3:2.

Для Украины это вторая в истории победа на Дефлимпиадах в футболе. Ранее украинцы выигрывали футбольный турнир в 2009-м году, а в 2013-м и 2017-м становились серебряными призерами.

Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.

Всего на соревнованиях Украина завоевала 137 медалей (61 золотая, 38 серебряных и 38 бронзовых), что позволило с большим отрывом выиграть медальный зачет.


Данил Слесь, ZN.ua

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