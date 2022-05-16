Сборная Украины по футболу выиграла Дефлимпиаду

Сборная Украины завоевала футбольное золото Дефлимпиады-2021, которая проходит в Бразилии .

В группе украинцы заняли первое место, после чего в четвертьфинале одолели Италию (2:1), а в полуфинале - Турцию (2:0).

В решающем поединке украинские футболисты встречались с Францией и победили со счетом 1:0.

Стоит отметить, что Украина уже играла с французами в группе и победила со счетом 3:2.

Для Украины это вторая в истории победа на Дефлимпиадах в футболе. Ранее украинцы выигрывали футбольный турнир в 2009-м году, а в 2013-м и 2017-м становились серебряными призерами.

Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.

Всего на соревнованиях Украина завоевала 137 медалей (61 золотая, 38 серебряных и 38 бронзовых), что позволило с большим отрывом выиграть медальный зачет.