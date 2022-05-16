Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу

Украинцы в финале одолели команду Ирана.

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу
Украина в финале обыграла Иран

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионата мира по футболу в Испании.

В решающем поединке украинцы встречались с Ираном и добыли победу со счетом 1:0.

Единственный гол на свой счет на 13-й минуте записал Иван Доненко.

Отметим, что в предыдущих матчах турнира украинцы одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины разгромила Ирландию со счетом 5:1, а затем с аналогичным счетом одолела США.

Напомним, что паралимпийская сборная Украины неизменно возвращалась с медалями с 11-ти последних мировых форумов. В том числе украинцы являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Тяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьереТяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьере
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИВ "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Латвии провели забег в поддержку Украины, - посольствоВ Латвии провели забег в поддержку Украины, - посольство
"Мариуполь" не будет играть в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу - главный тренер"Мариуполь" не будет играть в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу - главный тренер
Сезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккеюСезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккею
Испанский клуб претендует на лидера сборной Украины – СМИИспанский клуб претендует на лидера сборной Украины – СМИ
Сборная Украины по баскетболу впервые в истории выиграла ДефлимпиадуСборная Украины по баскетболу впервые в истории выиграла Дефлимпиаду
"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину
Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в ПольшеСборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в Польше
Бывшая биатлонистка сборной Украины получила статус беженки в РоSSииБывшая биатлонистка сборной Украины получила статус беженки в РоSSии
Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеровПетраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболуПаралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу
Последние новости
Подгружаем последние новости