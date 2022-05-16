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2022-05-16
Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу
Украинцы в финале одолели команду Ирана.
Украина в финале обыграла Иран
Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионата мира по футболу в Испании.
В решающем поединке украинцы встречались с Ираном и добыли победу со счетом 1:0.
Единственный гол на свой счет на 13-й минуте записал Иван Доненко.
Отметим, что в предыдущих матчах турнира украинцы одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины разгромила Ирландию со счетом 5:1, а затем с аналогичным счетом одолела США.
Напомним, что паралимпийская сборная Украины неизменно возвращалась с медалями с 11-ти последних мировых форумов. В том числе украинцы являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
Данил Слесь, ZN.ua