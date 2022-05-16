Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионата мира по футболу в Испании .

В решающем поединке украинцы встречались с Ираном и добыли победу со счетом 1:0.

Единственный гол на свой счет на 13-й минуте записал Иван Доненко.

Отметим, что в предыдущих матчах турнира украинцы одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины разгромила Ирландию со счетом 5:1, а затем с аналогичным счетом одолела США .

Напомним, что паралимпийская сборная Украины неизменно возвращалась с медалями с 11-ти последних мировых форумов. В том числе украинцы являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).