Фанаты соперника "Динамо" унизили Путина баннером: фото

Накануне киевское "Динамо" провело товарищеский матч против эстонской "Флоры".

Встреча завершилась разгромной победой "бело-синих" со счётом 3:0. Поединок киевляне играли в экспериментальном составе, поскольку ведущие игроки команды ранее отправились в расположение сборной Украины, информирует Апостроф.

Во время игры фанаты "Флоры" активно поддерживали украинцев. На трибунах они развернули баннер, на котором изобразили, как из пистолета производится выстрел в голову президенту РоSSии Владимиру Путину.

Перформанс эстонских болельщиков в Instagram показал голкипер "Динамо" Денис Бойко. В комментарии к фото 34-летний вратарь поблагодарил фанатов "Флоры" за поддержку.


Сергей Антонов, Апостроф

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