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2022-05-14
Фанаты соперника "Динамо" унизили Путина баннером: фото
Накануне киевское "Динамо" провело товарищеский матч против эстонской "Флоры".
Встреча завершилась разгромной победой "бело-синих" со счётом 3:0. Поединок киевляне играли в экспериментальном составе, поскольку ведущие игроки команды ранее отправились в расположение сборной Украины, информирует
Во время игры фанаты "Флоры" активно поддерживали украинцев. На трибунах они развернули баннер, на котором изобразили, как из пистолета производится выстрел в голову президенту РоSSии Владимиру Путину.
Перформанс эстонских болельщиков в Instagram показал голкипер "Динамо" Денис Бойко. В комментарии к фото 34-летний вратарь поблагодарил фанатов "Флоры" за поддержку.
Сергей Антонов, Апостроф