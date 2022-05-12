Украинский футболист Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова"

Нападающий испанской "Фуэнлабады" Роман Зозуля организовал аукцион, лотом которого стала тактическая рубашка с автографами бойцов "Азова".

Стартовая цена рубашки - 1000 долларов. Аукцион проходит на странице спортсмена в Facebook и будет завершен 17 мая в 17:05.

"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена, но герои тоже другие. Раньше они были нашими страстными болельщиками, а сегодня - мы их самые большие фанаты.

Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей", - написал Зозуля.