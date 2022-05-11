Украина определилась со вторым спарринг-партнером перед матчем с Шотландией

Украинцы сыграют с хорватским клубом.

Украина определилась со вторым спарринг-партнером перед матчем с Шотландией
Поединок пройдет в Хорватии
© УАФ

УАФ договорилась с хорватским клубом "Риека" о проведении контрольного матча, сообщает пресс-служба организации.

Игра состоится 18 мая на домашнем стадионе "Руевица". Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Арена вмещает более 8 тысяч зрителей. Это новый стадион, открытый в 2015 году. Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро).

За два тура до конца нынешнего чемпионата "Риека" идет на четвертом месте. В розыгрыше Кубка Хорватии "Риека" вышла в финал, где сыграет 26 мая против "Хайдука".

Напомним, сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.

Сегодня, 11 мая, в рамках первого товарищеского матча сборная Украины сыграет в Германии против менхенгладбахской "Боруссии".


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
"Боруссия" М – Украина: видео онлайн-трансляция товарищеского матча"Боруссия" М – Украина: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день ДефлимпиадыУкраина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады
Украина лидирует в медальном зачете после шести дней Дефлимпиады в БразилииУкраина лидирует в медальном зачете после шести дней Дефлимпиады в Бразилии
Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современностиУсика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности
"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа
Украина проиграла Польше во втором матче чемпионата мира по хоккеюУкраина проиграла Польше во втором матче чемпионата мира по хоккею
Украина завоевала 16 медалей на "Играх непокоренных" в НидерландахУкраина завоевала 16 медалей на "Играх непокоренных" в Нидерландах
Сборная Украины определилась с местом проведения двух домашних матчей Лиги нацийСборная Украины определилась с местом проведения двух домашних матчей Лиги наций
Украина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИУкраина проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях – СМИ
Украина завоевала первое золото на "Играх непокоренных" в НидерландахУкраина завоевала первое золото на "Играх непокоренных" в Нидерландах
Последние новости
Подгружаем последние новости