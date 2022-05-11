Украина определилась со вторым спарринг-партнером перед матчем с Шотландией

УАФ договорилась с хорватским клубом "Риека" о проведении контрольного матча, сообщает пресс-служба организации.

Игра состоится 18 мая на домашнем стадионе "Руевица". Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Арена вмещает более 8 тысяч зрителей. Это новый стадион, открытый в 2015 году. Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро).

За два тура до конца нынешнего чемпионата "Риека" идет на четвертом месте. В розыгрыше Кубка Хорватии "Риека" вышла в финал, где сыграет 26 мая против "Хайдука".

Напомним, сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.

Сегодня, 11 мая, в рамках первого товарищеского матча сборная Украины сыграет в Германии против менхенгладбахской "Боруссии".