Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей

Сборная Украины представила комплекты игровой формы для товарищеских матчей в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

На передней стороне футболки изображены границы Украины, иллюстрированные флагами стран, активно помогающих во время роSSийского вторжения. Внутри размещена надпись – "Объединяемся для Украины". Сверху находится символ с надписью U24, которая является ссылкой на идею создания нового европейского союза.

"УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимира Зеленского – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины! И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок будут перечислены программе United24.

Второй элемент – номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов. В которых живут настоящие Герои — от маленьких детей до пожилых людей. Населенных пунктов, которые защищали и продолжают защищать настоящие Герои, которые уже знает весь мир", – прокомментировал презентацию президент УАФ Андрей Павелко.

В новой форме национальная команда впервые сыграет уже 11 мая. Подопечные Александра Петракова проведут спарринг с "Боруссией" Менхенгладбах.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.