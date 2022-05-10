Много раз думал пойти воевать за Украину – Шевченко

Легенда украинского футбола решил использовать свои связи для победы нашей страны, информирует ZN.ua.

Много раз думал пойти воевать за Украину – Шевченко
Шевченко - легенда украинского футбола
© 4post.com.ua

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, думал ли о том, чтобы пойти воевать за свою страну.

"Да, я много раз думал. Но это, вероятно, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", – сказал Шевченко

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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