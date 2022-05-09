Зинченко встретился с 10-летним украинским беженцем на базе "Манчестер Сити"

Футболист поддержал парня, который был вынужден покинуть Украину, информирует ZN.ua.

Зинченко встретился с 10-летним украинским беженцем на базе
Зинченко поиграл в футбол с 10-летним Андреем

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко встретился с ребенком, который был вынужден бежать из Украины из-за военной агрессии РоSSии.

Зинченко принял 10-летнего Андрея на базе английского клуба, о чем сообщил в Instagram.

"Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны.

Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беспечно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном - о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома.

Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже - жизнь.

Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке "Манчестер Сити". Слава Украине", - написал Зинченко.

(фото - instagram.com/zinchenko_96)


Данил Слесь, ZN.ua

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