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2022-05-08
Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу в матче АПЛ
Украинец провел на поле полный поединок.
Зинченко помог "Ман Сити" разгромить "Ньюкасл"© twitter.com/ManCity
Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел полный матч за "Манчестер Сити" в 36-м туре чемпионата Англии.
"Горожане" встречались дома с "Ньюкаслом" и одержали разгромную победу со счетом 5:0.
В концовке поединка 25-летний украинец ассистировал Филу Фодену.
Видеообзор матча и ассист Зинченко доступны
Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел за "Ман Сити" 25-й матч во всех турнирах и сделал свой уже четвертый ассист.
После 35 матчей "Манчестер Сити" набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на три пункта.
Данил Слесь, ZN.ua