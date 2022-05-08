Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу в матче АПЛ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел полный матч за "Манчестер Сити" в 36-м туре чемпионата Англии.

"Горожане" встречались дома с "Ньюкаслом" и одержали разгромную победу со счетом 5:0.

В концовке поединка 25-летний украинец ассистировал Филу Фодену.

Видеообзор матча и ассист Зинченко доступны по ссылке .

Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел за "Ман Сити" 25-й матч во всех турнирах и сделал свой уже четвертый ассист.

После 35 матчей "Манчестер Сити" набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на три пункта.