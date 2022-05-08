Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу в матче АПЛ

Украинец провел на поле полный поединок.

Ассист Зинченко помог
Зинченко помог "Ман Сити" разгромить "Ньюкасл"
© twitter.com/ManCity

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел полный матч за "Манчестер Сити" в 36-м туре чемпионата Англии.

"Горожане" встречались дома с "Ньюкаслом" и одержали разгромную победу со счетом 5:0.

В концовке поединка 25-летний украинец ассистировал Филу Фодену.

Видеообзор матча и ассист Зинченко доступны по ссылке.

Всего в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел за "Ман Сити" 25-й матч во всех турнирах и сделал свой уже четвертый ассист.

После 35 матчей "Манчестер Сити" набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на три пункта.


Данил Слесь, ZN.ua

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