Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады

Украинцы продолжают лидировать в медальном зачете.

Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады
Украинская сборная остается лучшей на соревнованиях

Сборная Украины продолжает успешно выступать на Дефлимпиаде в бразильском Кашиас-ду-Суле.

По итогам седьмого соревновательного дня украинская команда завоевала 13 медалей - восемь золотых наград, одно серебро и четыре бронзы.

Украинцы добыли награды в шоссейном велоспорте, спортивном ориентировании, пулевой стрельбе, толкании ядра, эстафете, настольном теннисе, плавании, семиборье и тхэквондо.

В медальном зачете Украина продолжает лидировать с огромным отрывом:

1. Украина - 77 медалей (39-16-22)

2. США - 34 (14-4-16)

3. Япония - 24 (10-6-8)

Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.


Данил Слесь, ZN.ua

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