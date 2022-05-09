По итогам седьмого соревновательного дня украинская команда завоевала 13 медалей - восемь золотых наград, одно серебро и четыре бронзы.



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[url=http://novostey.com/sport/news965957.html]Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news965957.html>Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады - Спорт на Новостей.COM</a>

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