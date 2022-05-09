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2022-05-09
Украина завоевала восемь золотых медалей в седьмой день Дефлимпиады
Украинцы продолжают лидировать в медальном зачете.
Украинская сборная остается лучшей на соревнованиях
Сборная Украины продолжает успешно выступать на Дефлимпиаде в бразильском Кашиас-ду-Суле.
По итогам седьмого соревновательного дня украинская команда завоевала 13 медалей - восемь золотых наград, одно серебро и четыре бронзы.
Украинцы добыли награды в шоссейном велоспорте, спортивном ориентировании, пулевой стрельбе, толкании ядра, эстафете, настольном теннисе, плавании, семиборье и тхэквондо.
В медальном зачете Украина продолжает лидировать с огромным отрывом:
1. Украина - 77 медалей (39-16-22)
2. США - 34 (14-4-16)
3. Япония - 24 (10-6-8)
Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.
Данил Слесь, ZN.ua