Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Словении

Вечером 6 мая в Словении достоялась открытая тренировка сборной Украины по футболу

В занятии на глазах иностранных журналистов приняли участие 20 игроков из 23-х, находящихся на сборе на национальной команде, а Мудрик, Цыганков и Гуцуляк из-за повреждений работали индивидуально.

20 игроков сборной продолжили отрабатывать передачи и технику контроля мяча, а на завершающей стадии тренировка исполнителей была разделена на две группы – сборники приняли участие в игровых сериях, что традиционно ощутимо усилило соревновательный эффект.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.