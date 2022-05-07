Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Словении

Украины продолжают подготовку к матчу с Шотландией.

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Словении
Украинцы находятся в Словении
© УАФ

Вечером 6 мая в Словении достоялась открытая тренировка сборной Украины по футболу

В занятии на глазах иностранных журналистов приняли участие 20 игроков из 23-х, находящихся на сборе на национальной команде, а Мудрик, Цыганков и Гуцуляк из-за повреждений работали индивидуально.

20 игроков сборной продолжили отрабатывать передачи и технику контроля мяча, а на завершающей стадии тренировка исполнителей была разделена на две группы – сборники приняли участие в игровых сериях, что традиционно ощутимо усилило соревновательный эффект.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную суммуШевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму
Сборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингуСборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингу
Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменовЭкс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Футболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в СловенииФутболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в Словении
Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апрелеФутболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апреле
Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренераЖенская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера
Поступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для УкраиныПоступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для Украины
Экс-первая ракетка Украины призвал к ответу легенду тенниса за скандальное заявлениеЭкс-первая ракетка Украины призвал к ответу легенду тенниса за скандальное заявление
Cборная Украины начала тренировочный сбор в СловенииCборная Украины начала тренировочный сбор в Словении
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Последние новости
Подгружаем последние новости