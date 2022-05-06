"Монстры и животные": Петраков жестко охарактеризовал всех россиян

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков сообщил о том, что с ненавистью относится ко всем россиянам.

"Вместе с россиянами мы жили в СССР и никогда не думал, что они способны такое совершить. На прошлой неделе вместе с президентом федерации я посетил Бучу, Бородянку и Гостомель. Я видел, что они там натворили. Они монстры, животные. Они как средневековые варвары. После того, что я увидел, россияне умерли для меня. Их для меня больше не существует. Их не существует ни для моего сына, ни для моего внука. Я их сейчас просто ненавижу", – сказал Петраков интервью польскому изданию " Przeglad Sportowy ".

1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.