Футболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в Словении, сообщает пресс-служба киевлян.

После вчерашнего благотворительного спарринга против "Базеля в сборную приехали Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Артем Беседин, а также форвард СК "Днепр-1" Артем Довбик, который поддерживал форму в составе "бело-синих" по договоренности между двумя клубами.

Напомним, ранее руководство "Динамо" не хотело отпускать футболистов в сборную до 23 мая, чтобы привлекать их к товарищеским матчам в рамках европейского турне, но после конфликт был улажен.

1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.