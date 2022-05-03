Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче

Легенда украинского футбола снова появится на поле.

Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче
Шевченко - легенда украинского футбола
© УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче.

45-летний украинец выступит в составе сборной мира против сборной Англии. Игра состоится 12 июня в Лондоне на олимпийском стадионе.

"Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной", – сказал Шевченко в анонсе к матчу.

Матч пройдет под эгидой Unicef. В перерыве состоится выступление британского певца Робби Уильямса.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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