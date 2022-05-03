Стало известна сумма, которую заработало "Динамо" в рамках благотворительного турне

Киевляне провели спарринги в Европе.

Стало известна сумма, которую заработало
"Динамо" сыграло пять матчей
© ФК Динамо

Киевское "Динамо" объявило о том, что благодаря серии благотворительных матчей в Европе клуб смог собрать для помощи Украине больше 22 миллионов гривен.

"В частности, средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных нужд и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, футбольный сезон из-за военного вторжения РоSSии в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

"Динамо" и "Шахтер" получили специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клубов могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.

"Динамо" в спаррингах обыграло польскую "Легию", турецкий "Галатасарай" (оба матча — 3:1) и дортмундскую "Боруссию" (3:2), а также сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0) и загребским "Динамо" (2:2).

Завтра, 4 мая, команда Мирчи Луческу завершит благотворительный тур выездным матчем против "Базеля".


Алексей Леоничев, ZN.ua

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