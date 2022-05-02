Тимощук на фоне войны в Украине отпраздновал победу в чемпионате РоSSии с "Зенитом"

Бывший футболист Анатолий Тимощук впервые появился на публике после начала военного вторжения РоSSии в Украину.

Накануне экс-капитан сборной Украины принял участие в праздновании победы "Зенита" в чемпионате РоSSии. Тимощук улыбался и делал совместные фото с одноклубниками.

Снимки опубликовал Twitter-аккаунт Zorya Londonsk .

Напомним, 43-летний Анатолий Тимощук - уроженец Луцка и легенда сборной Украины, за которую провел 144 матча. Он также известен по своим выступлениям за "Волынь", "Шахтер", "Зенит" и "Баварию". С 2017-го года Тимощук работает в питерском клубе тренером.

После начала войны экс-футболист не покинул роSSийский клуб и не поддержал Украину в борьбе с оккупантом, тогда как его отец вступил в тероборону.