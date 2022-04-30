Украинский голкипер Лунин стал чемпионом Испании в составе "Реала"

Вратарь не сыграл в турнире ни одного матча.

Украинский голкипер Лунин стал чемпионом Испании в составе
Лунину тяжело вытеснить из состава Куртуа
© Real Madrid

Сегодня, 30 апреля, "Реал" в матче чемпионата Испании на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 4:0 и гарантировал себе чемпионский титул сезона 2021/22.

Для мадридцев это 35-е чемпионство в истории и первое с 2020 года.

Отметим, что вторым голкипером мадридского клуба является украинец Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне Ла Лиги не играл.

Напомним, что Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари".

Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В текущем сезоне 23-летний украинец провел всего два официальных матча в Кубке Испании.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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