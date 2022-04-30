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2022-04-30
Украинский голкипер Лунин стал чемпионом Испании в составе "Реала"
Вратарь не сыграл в турнире ни одного матча.
Лунину тяжело вытеснить из состава Куртуа© Real Madrid
Сегодня, 30 апреля, "Реал" в матче чемпионата Испании на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 4:0 и гарантировал себе чемпионский титул сезона 2021/22.
Для мадридцев это 35-е чемпионство в истории и первое с 2020 года.
Отметим, что вторым голкипером мадридского клуба является украинец Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне Ла Лиги не играл.
Напомним, что Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари".
Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В текущем сезоне 23-летний украинец провел всего два официальных матча в Кубке Испании.
Алексей Леоничев, ZN.ua