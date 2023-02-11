Бомба вагою 250 кг часів Другої світової здетонувала в британському Грейт-Ярмуті

Вибух чули за 24 кілометри. Видовищне відео.

Бомба вагою 250 кг часів Другої світової війни, знайдена в британському Грейт-Ярмуті, здетонувала під час робіт із її знешкодження. Це спричинило потужний вибух, який було чутно за 24 кілометри. Армійські фахівці намагалися знешкодити знахідку, але стався підрив. Люди в соціальних мережах сказали, що почули гучний вибух і відчули, як трясуться будівлі за десятки кілометрів від епіцентру, передає ВВС.


Оксана Коваль, ZN.ua





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