Бомба вагою 250 кг часів Другої світової здетонувала в британському Грейт-Ярмуті

Бомба вагою 250 кг часів Другої світової війни, знайдена в британському Грейт-Ярмуті, здетонувала під час робіт із її знешкодження. Це спричинило потужний вибух, який було чутно за 24 кілометри. Армійські фахівці намагалися знешкодити знахідку, але стався підрив. Люди в соціальних мережах сказали, що почули гучний вибух і відчули, як трясуться будівлі за десятки кілометрів від епіцентру, передає ВВС .