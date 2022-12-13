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2022-12-13
"Золотий Глобус 2023": оголошено номінантів кінопремії
Голлівудська асоціація іноземної преси обрала цьогорічних претендентів на звання кращих у сфері кіно й телебачення, інформує
© goldenglobes.com
Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане 80-ю. Відповідні списки опублікували на офіційному
Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:
Найкращий фільм – драма:
- "Аватар: Шлях води"
- "Елвіс"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращий фільм – комедія чи мюзикл:
- "Вавилон"
- "Банши Інішерина"
- "Все скрізь і відразу"
- "Ножі наголо: Скляна цибулина"
- "Трикутник смутку"
Найкраща актриса в драмі:
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Олівія Колман ("Імперія світла")
- Віола Девіс ("Королева-воїн")
- Ана де Армас ("Білявка")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Найкращий актор у драмі:
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Брендан Фрейзер ("Кіт")
- Г'ю Джекман ("Син")
- Білл Наї ("Жити")
- Джеремі Поуп ("Перевірка")
Найкраща актриса в комедії чи мюзиклі:
- Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде у Париж")
- Марго Роббі ("Вавилон")
- Аня Тейлор-Джой ("Меню")
- Емма Томпсон ("Кохання за викликом")
- Мішель Єо ("Все скрізь і відразу")
Найкращий актор у комедії чи мюзиклі:
- Дієго Кальва ("Вавилон")
- Деніел Крейґ ("Ножі наголо: Скляна цибулина")
- Адам Драйвер ("Білий шум")
- Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
- Ральф Файнс ("Меню")
Максим Царук, ZN.ua