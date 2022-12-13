"Золотий Глобус 2023": оголошено номінантів кінопремії

Голлівудська асоціація іноземної преси обрала цьогорічних претендентів на звання кращих у сфері кіно й телебачення, інформує ZN.ua.

© goldenglobes.com

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане 80-ю. Відповідні списки опублікували на офіційному сайті премії.

Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:

Найкращий фільм – драма:

  • "Аватар: Шлях води"
  • "Елвіс"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкращий фільм – комедія чи мюзикл:

  • "Вавилон"
  • "Банши Інішерина"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Ножі наголо: Скляна цибулина"
  • "Трикутник смутку"

Найкраща актриса в драмі:

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Олівія Колман ("Імперія світла")
  • Віола Девіс ("Королева-воїн")
  • Ана де Армас ("Білявка")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Найкращий актор у драмі:

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Брендан Фрейзер ("Кіт")
  • Г'ю Джекман ("Син")
  • Білл Наї ("Жити")
  • Джеремі Поуп ("Перевірка")

Найкраща актриса в комедії чи мюзиклі:

  • Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде у Париж")
  • Марго Роббі ("Вавилон")
  • Аня Тейлор-Джой ("Меню")
  • Емма Томпсон ("Кохання за викликом")
  • Мішель Єо ("Все скрізь і відразу")

Найкращий актор у комедії чи мюзиклі:

  • Дієго Кальва ("Вавилон")
  • Деніел Крейґ ("Ножі наголо: Скляна цибулина")
  • Адам Драйвер ("Білий шум")
  • Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
  • Ральф Файнс ("Меню")


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."
Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію ГолтШер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт
"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами
58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"
Брук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочкамиБрук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками
Блок рекламы


Похожие новости
Названо номінантів на здобуття премії «Греммі»Названо номінантів на здобуття премії «Греммі»
Названо номінантів на отримання Шевченківської преміїНазвано номінантів на отримання Шевченківської премії
В Голливуде объявили лауреатов премии "Золотой глобус"В Голливуде объявили лауреатов премии "Золотой глобус"
Сегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессыСегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессы
Объявлены номинанты на "Золотой глобус" - 2022
Том Круз вернул три "Золотых глобуса" из-за скандала с жюри премии
Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"
В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус"
На Львівщині 4 лікарям оголошено підозру у недбалості, що призвела до смерті багатодітної матері
Премию "Золотой глобус" 2021 года перенесли на февраль
Последние новости
Подгружаем последние новости