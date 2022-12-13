"Золотий Глобус 2023": оголошено номінантів кінопремії

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане 80-ю. Відповідні списки опублікували на офіційному сайті премії.

Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:

Найкращий фільм – драма:

"Аватар: Шлях води"

"Елвіс"

"Фабельмани"

"Тар"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкращий фільм – комедія чи мюзикл:

"Вавилон"

"Банши Інішерина"

"Все скрізь і відразу"

"Ножі наголо: Скляна цибулина"

"Трикутник смутку"

Найкраща актриса в драмі:

Кейт Бланшетт ("Тар")

Олівія Колман ("Імперія світла")

Віола Девіс ("Королева-воїн")

Ана де Армас ("Білявка")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Найкращий актор у драмі:

Остін Батлер ("Елвіс")

Брендан Фрейзер ("Кіт")

Г'ю Джекман ("Син")

Білл Наї ("Жити")

Джеремі Поуп ("Перевірка")

Найкраща актриса в комедії чи мюзиклі:

Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде у Париж")

Марго Роббі ("Вавилон")

Аня Тейлор-Джой ("Меню")

Емма Томпсон ("Кохання за викликом")

Мішель Єо ("Все скрізь і відразу")

Найкращий актор у комедії чи мюзиклі: