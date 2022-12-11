58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"

Актриса та модель Моніка Беллуччі взяла участь у незвичній для неї зйомці та образах.

Знаменита 58-річна модель та актриса Моніка Беллуччі останнім часом воліє хвалитися модними образами, а не появою на світських вечорах. Знаменитість підкреслює свій вік з гідністю і не ховає вікових змін за шарами косметики.

У нещодавній фотосесії для журналу Madam цього року Моніка змогла продемонструвати відразу кілька класичних вбрань. Примітно, що зазвичай Беллуччі позує перед камерою виключно в одязі чорного кольору.

Нову різноманітність та досить яскравий макіяж з акцентом на очі Беллуччі оцінили в мережі:

«Будь ще моє серце ??; Ідеальна ?? чуттєва; Дуже гарний набір; ??Дуже красиво ?; Перлина, що випромінює насолоду ??; Оооо, більше таких; Ви справжня вродлива жінка!».

Ми писали, останні кілька років виконавиця віддає перевагу одягу виключно в чорних тонах без зайвої відвертості і помітних деталей. Моніці достатньо підібрати класичний костюм або сукню з вирізом, щоб вразити свіжим та квітучим виглядом.

Артистка одна з небагатьох, хто цурається уколів краси досі.