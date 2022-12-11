58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"

Моніка Беллуччі

Актриса та модель Моніка Беллуччі взяла участь у незвичній для неї зйомці та образах.

Знаменита 58-річна модель та актриса Моніка Беллуччі останнім часом воліє хвалитися модними образами, а не появою на світських вечорах. Знаменитість підкреслює свій вік з гідністю і не ховає вікових змін за шарами косметики.

У нещодавній фотосесії для журналу Madam цього року Моніка змогла продемонструвати відразу кілька класичних вбрань. Примітно, що зазвичай Беллуччі позує перед камерою виключно в одязі чорного кольору.

Нову різноманітність та досить яскравий макіяж з акцентом на очі Беллуччі оцінили в мережі:

«Будь ще моє серце ??; Ідеальна ?? чуттєва; Дуже гарний набір; ??Дуже красиво ?; Перлина, що випромінює насолоду ??; Оооо, більше таких; Ви справжня вродлива жінка!».

Ми писали, останні кілька років виконавиця віддає перевагу одягу виключно в чорних тонах без зайвої відвертості і помітних деталей. Моніці достатньо підібрати класичний костюм або сукню з вирізом, щоб вразити свіжим та квітучим виглядом.

Артистка одна з небагатьох, хто цурається уколів краси досі.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа
Чому не рекомендується спати з грілкою всю нічЧому не рекомендується спати з грілкою всю ніч
У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратураУ Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура
За методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округЗа методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округ
Шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відеоШукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відео
Блок рекламы


Похожие новости
Юна дочка Моніки Беллуччі в трендовій цибулі захопила навіть мати фігурою: "Вона заслуговує на це"Юна дочка Моніки Беллуччі в трендовій цибулі захопила навіть мати фігурою: "Вона заслуговує на це"
Дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 рокуДочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року
58-річна Беллуччі в образі жінки-вамп здивувала помолоділим обличчям: "Талант вражає"58-річна Беллуччі в образі жінки-вамп здивувала помолоділим обличчям: "Талант вражає"
Юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки: "Вже обігнала Моніку"Юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки: "Вже обігнала Моніку"
Дочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фотоДочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фото
Юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою: "Усім би таких батьків"Юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою: "Усім би таких батьків"
Дочка Моніки Беллуччі у сукні з декольте до талії викликала фурор на нових фотоДочка Моніки Беллуччі у сукні з декольте до талії викликала фурор на нових фото
Донька Моніки Беллуччі у пеньюарі та діамантах знялася в ефектній фотосесіїДонька Моніки Беллуччі у пеньюарі та діамантах знялася в ефектній фотосесії
Дочка Моніки Беллуччі у прозорому вбранні прикрасила обкладинку VogueДочка Моніки Беллуччі у прозорому вбранні прикрасила обкладинку Vogue
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
Последние новости
Подгружаем последние новости