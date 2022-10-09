Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."

Український продюсер Ігор Кондратюк згадав, як співачка Тіна Кароль розпочинала свою кар'єру.

В інтерв'ю журналістці та блогерці Раміні Есхакзай Кондратюк розповів, що не бачив у Тіні Кароль майбутньої зірки.

За словами Кондратюка, Олег Чорний – перший продюсер Тіни Кароль запитував його думки щодо співачки.

«Ну слухай, цікава дівчино, цікава така інтонація в її голосі, але… ай...», - після цього Кондратюк скривився.

"До речі, він (Чорний-ред) теж сумнівався деякий час, всі продюсери сумніваються, поки людина не заробить умовний перший мільйон або не збере палац, тобто були, я не можу її згадати», - продовжив він.

Зазначимо, що зараз Тіна Кароль є однією із найяскравіших співачок в українському шоу-бізі. Вона має армію шанувальників не лише в Україні, а й за її межами. Талановита артистка розпочинала свою кар'єру з шоу "Караоке на Майдані". У далекому 2005 році Тіна Кароль сором'язливо відповідала на запитання Ігоря Кондратюка про те, чим займається. Тоді вона розповіла, що тільки вступила до столичного Національного авіаційного університету. На Хрещатику Тіна Кароль виконала пісню Таїсії Повалій "Солодким гріхом".