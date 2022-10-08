Євробачення-2023 прийме Ліверпуль

Після перемоги Kalush Orchestra у Турині Україна традиційно мала прийняти конкурс "Євробачення-2023". Але через вторгнення Росії до країни конкурс не може бути проведений в Україні. Натомість BBC проведе "Євробачення-2023" у Великобританії, у Ліверпулі, повідомляє eurovisionworld .

Три шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" пройдуть:

півфінал 1 - 9 травня;

півфінал 2 - 11 травня;

гранд-фінал – 13 травня.

Столичний регіон Ліверпуля є п'ятим за величиною у Великій Британії з населенням 2,2 мільйона осіб, а в 2019 році він став п'ятим містом, що найбільш відвідувано у Великій Британії.

Ліверпуль має великий зв'язок із світом мистецтва, особливо з музикою, оскільки є "будинком" гурту The Beatles. Місто було культурною столицею Європи у 2008 році.

У місті діє ефективна мережа громадського транспорту, а аеропорт Ліверпуля імені Джона Леннона пов'язаний із численними міжнародними напрямками.

Країна-переможець традиційно приймає конкурс наступного року, за деякими винятками, починаючи з 1958 року.

Після перемоги Kalush Orchestra у Турині було неясно, чи зможе конкурс пройти в Україні у травні 2023 року через вторгнення Росії до країни.

Всього через місяць після проведення "Євробачення 2022" Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала заяву: "Євробачення-2023" не проводитиметься в Україні.

Натомість EBU розпочав переговори з Великобританією про проведення конкурсу, і 25 липня це було підтверджено: Євробачення 2023 року проводитиметься саме у Великобританії.

12 серпня стали відомі сім міст, які претендують на проведення Євробачення, а 27 вересня список було скорочено до двох потенційних міст: Глазго чи Ліверпуль.

7 жовтня, нарешті, стало відоме місто-організатор: Конкурс пісні Євробачення 2023 проходитиме у Ліверпулі.