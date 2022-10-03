64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст

Шерон Стоун у свої 64 роки продовжує зніматися без макіяжу й у відвертих вбраннях, при цьому виглядає досить елегантно та не вульгарно. Голлівудська актриса нещодавно знялася для обкладинки відомого чоловічого журналу ICON, позуючи у відвертій ретро-сукні з оголеними грудьми і повністю без макіяжу.

З вирізами на грудях та ліктях: 64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст

Поруч із Шерон Стоун у кадрі її улюбленець - французький бульдог на ім'я Бандит. Фото зроблено чорно-білим. Зірка позує в розслабленій позі на білому вінтажному стільці в сукні-панчосі з вирізами на плечах, ліктях і колінах. Окремої уваги заслуговує пікантний виріз у зоні декольте, крізь який просвічуються груди Стоун.

Образ доповнюють масивні сережки, тугі хвилі на волоссі, а біля босих ніг актриси сидить її пес.

"З Бандитом для журналу Icon", – підписала Шерон Стоун фото в Іnstagram.

З вирізами на грудях та ліктях: 64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст

Голлівудська актриса підкорює своєю сексуальністю та розкутістю. Її фігура у 64 роки залишається підтягнутою, а обличчя красиво старіє. Це означає, що зморшки не псують її, а навпаки додають родзинки образу. Актриса весь час усміхається, носить стильну стрижку, займається пілатесом і не мучить себе виснажливими дієтами. При цьому Шерон Стоун стверджує, що пластика та ботокс — не для неї.

Раніше повідомлялося, що Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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