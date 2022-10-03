Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах: "Здавалося чимось звичним"

Популярна співачка Настя Каменських у своїй вітальні згадала минулі часи.

Як повідомляє Politeka.net, повномасштабна війна застала співачку Настю Каменських в Іспанії. Артистка довгий час не з'являлася на батьківщині, а наприкінці літа нарешті вирішила повернутися до України і одразу почала доводити свою патріотичність.

В Інстаграм-акаунті Каменських щодня з'являються пости про те, як вона сумує за мирним життям у країні, як вона чекає якнайшвидшої перемоги над окупантами і взагалі дуже переживає. І цього разу не став винятком.

Настя показала сумне фото зі своєї вітальні, де позує у домашньому халаті.

У публікації Каменських поскаржилася, що найбільше їй зараз хочеться повернути відчуття безпеки та комфорту, яке раніше здавалося чимось звичним.

«Постійно згадую, як я любила готувати на власній кухні, наводити лад у кімнатах, дбати про затишок та комфорт, не думаючи ні про що! Це мій вид медитації і я неймовірно сумую за часом, коли це було нашою буденністю», - наголосила артистка.

«Але у нас попереду ще найкращі часи, розквіт нашої країни та кожного особисто.

Тому що такими сильними, загартованими і готовими до боротьби ми ніколи не були ??», - додала вона.

Шанувальники почали заспокоювати вокалістку.

"Все буде добре! Не сумуйте за минулим. Живи сьогоднішнім. Мрій, і все це буде в майбутньому!",

"Так, 7й місяць живемо тут з такими думками. Зруйнували місто, життя. Але віримо, що фашиків проженуть. Адже ми на Нашій землі. Харків",

"Настя яка ви неймовірна, ми любимо вас і все ще попереду тримаємося", - підбадьорюють її в мережі.