Життя "Квітки" обірвалося в бою: "Не забуватимемо, якою ціною нам дається незалежність"

Життя "Квітки" обірвалося в бою: "Не забуватимемо, якою ціною нам дається незалежність"

На фронті захищаючи Україну від російських окупантів у бою загинула боєць 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області Мар'яна із позивним "Квітка".

Про загибель хороброї військової ЗСУ на передовій повідомив її побратим Тарас Сливчук на сторінці у Facebook.

Вона прожила в Італії 14 років і після повномасштабного нападу РФ повернулася на батьківщину, щоб захищати від ворога.

"Квіточка". Не забуваймо, якою ціною нам дається незалежність", - написав він.

Лише кілька днів тому у бригаді розповідали історію відважної українки, яка залишила життя у безпеці за кордоном, та повернулася до рідної країни, щоб зі зброєю в руках обороняти її від інтервентів.


Алексей Ионов, politeka.net





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