Немає ніякого виправдання: українці відреагували на звернення Ані Лорак в соцмережах

Ані Лорак, яка народилася в Україні, з початку російського вторгнення не написала жодного допису на підтримку рідної країни, а продовжила жити в Москві та веселитися на вечірках з артистами, які підтримують злочинні дії армії РФ. Зрадницькою позицією вона налаштувала проти себе зіркових колег, друзів та простих українців. Майже через сім місяців мовчання співачка несподівано для всіх з'явилася в соціальних мережах, інформує Апостроф.

На своїх офіційних сторінках в Instagram та Facebook виконавиця розмістила публікацію, в якій йдеться про сцену, пісні, творчість, але жодного слова не сказано про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Фото: facebook.com/AniLorak

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала Ані Лорак у соцмережах.

Співачка обмежила коментувати свій допис в Instagram, при цьому на facebook-сторінці таку можливість залишила. Українці емоційно відреагували на звернення співачки та написали все, що про неї думають:

"Ви лицемірна і корислива людина! У вас є голос, але ніколи не було розуму! Ваше серце переповнене любов'ю тільки до грошей! За гроші ви готові перед убивцями стрибати! Ви проміняли на гроші все: батьківщину, батьків, рідних, друзів, народ, який любив вас!".

"Вас потрібно позбавити звання! Ви ніколи не торкнетеся більше серця своїми піснями українця. Коли до вас дійде, що ви зрадили своїм слухачам, глядачам, кожному українцю, Україні, своїй країні, де народилися, виросли, за допомогою якої збудували кар'єру! Мовчіть далі! Слава Україні!".

"Ти закрила свої очі на Україну та український народ! Все інше не має жодного значення!".

"Люби собі на здоров'я та співай! Вся Росія біля твоїх ніг. Все, що змогла, ти зробила. Насолоджуйся життям і не повертайся до нас в Україну!".

Фото: facebook.com/AniLorak

Фото: facebook.com/AniLorak

Фото: facebook.com/AniLorak


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star
"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото
Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."
Емма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не таЕмма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не та
Тіна Кароль різко схудла і засвітила осину талію та плоский живіт у білому топіТіна Кароль різко схудла і засвітила осину талію та плоский живіт у білому топі
Блок рекламы


Похожие новости
Лорак може залишитись без українських нагород, Кароль з радістю підтримала ініціативу: "Час виправити помилки..."Лорак може залишитись без українських нагород, Кароль з радістю підтримала ініціативу: "Час виправити помилки..."
Крутоголов з "Дизель шоу" знайшов виправдання другові, який потрапив у скандал із Мішиною: "Пристрелили на очах його..."Крутоголов з "Дизель шоу" знайшов виправдання другові, який потрапив у скандал із Мішиною: "Пристрелили на очах його..."
Цибульська зачепила українців емоційними кадрами та словами після концерту: "Найбільша наша сила..."Цибульська зачепила українців емоційними кадрами та словами після концерту: "Найбільша наша сила..."
Став відомий учасник Євробачення від України, українці лютують: "Дует був кращим..."Став відомий учасник Євробачення від України, українці лютують: "Дует був кращим..."
Каменських влаштувала ціле шоу на своєму концерті та розлютила українців: "Досить піаритися і заробляти на цьому"Каменських влаштувала ціле шоу на своєму концерті та розлютила українців: "Досить піаритися і заробляти на цьому"
Кума Дзідзьо Цибульська, прикриваючись одним рушником, звернулася до українців: "Є маленькі радості..."Кума Дзідзьо Цибульська, прикриваючись одним рушником, звернулася до українців: "Є маленькі радості..."
"Вчіть мову": Камінська з "НеАнгелів" роздраконила українців після "повернення""Вчіть мову": Камінська з "НеАнгелів" роздраконила українців після "повернення"
Нарешті звучить моя дитина. Тіна Кароль випустила новий кліп та пісню про нескорених українцівНарешті звучить моя дитина. Тіна Кароль випустила новий кліп та пісню про нескорених українців
Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."
Українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатись у "Голос країни": "Ви як завжди..."Українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатись у "Голос країни": "Ви як завжди..."
Последние новости
Подгружаем последние новости