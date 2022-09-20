Немає ніякого виправдання: українці відреагували на звернення Ані Лорак в соцмережах

Ані Лорак, яка народилася в Україні, з початку російського вторгнення не написала жодного допису на підтримку рідної країни, а продовжила жити в Москві та веселитися на вечірках з артистами, які підтримують злочинні дії армії РФ . Зрадницькою позицією вона налаштувала проти себе зіркових колег, друзів та простих українців. Майже через сім місяців мовчання співачка несподівано для всіх з'явилася в соціальних мережах, інформує Апостроф .

На своїх офіційних сторінках в Instagram та Facebook виконавиця розмістила публікацію, в якій йдеться про сцену, пісні, творчість, але жодного слова не сказано про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Фото: facebook.com/AniLorak

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала Ані Лорак у соцмережах.

Співачка обмежила коментувати свій допис в Instagram, при цьому на facebook-сторінці таку можливість залишила. Українці емоційно відреагували на звернення співачки та написали все, що про неї думають:

"Ви лицемірна і корислива людина! У вас є голос, але ніколи не було розуму! Ваше серце переповнене любов'ю тільки до грошей! За гроші ви готові перед убивцями стрибати! Ви проміняли на гроші все: батьківщину, батьків, рідних, друзів, народ, який любив вас!".

"Вас потрібно позбавити звання! Ви ніколи не торкнетеся більше серця своїми піснями українця. Коли до вас дійде, що ви зрадили своїм слухачам, глядачам, кожному українцю, Україні, своїй країні, де народилися, виросли, за допомогою якої збудували кар'єру! Мовчіть далі! Слава Україні!".

"Ти закрила свої очі на Україну та український народ! Все інше не має жодного значення!".

"Люби собі на здоров'я та співай! Вся Росія біля твоїх ніг. Все, що змогла, ти зробила. Насолоджуйся життям і не повертайся до нас в Україну!".

Фото: facebook.com/AniLorak

Фото: facebook.com/AniLorak

Фото: facebook.com/AniLorak