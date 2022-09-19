Зірка "1+1" Вітвіцька поїхала з України в компанії Мірзояна: "Дуже сумувала за цим..."

Зірка "1+1" Вітвіцька поїхала з України в компанії Мірзояна: "Дуже сумувала за цим..."

Популярна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька вперше з початку повномасштабної війни виїхала з України.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча розповіла, що поїхала з України з робочою поїздкою до польського міста Гданська, щоб провести благодійний проект "Українська пісня".

Разом із нею були помічені її подруга співачка Світлана Тарабарова та чоловік Тоні Матвенко музикант Арсен Мірзоян.

"Мій перший виїзд за ці півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон. Тобто я вперше виїхала з України до Польщі, тому що саме сьогодні в Гданську вестиму дуже крутий благодійний проект "Українська пісня", - зізналася вона.

Соломія, яка до війни любила подорожувати, зізналася, що дуже сумувала за поїздками.

"Дуже сумувала за цим відчуттям подорожей…", - сказала знаменитість.


Ирина Юрченко, politeka.net





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