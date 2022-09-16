Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"

Ольга Харлан

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну фехтувальниця була за кордоном. Ольга Харлан умовляла батьків приїхати до неї, але вони відмовилися.

Олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці зі зірками" Ольга Харлан розповіла, що батьки вже 5 місяців змушені ночувати у підвалі. Виїхати з рідного Миколаєва вони відмовляються, бо там їхній будинок. Про це вона розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі "Rostyslove Production".

Ольга Харлан родом із Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну фехтувальниця була за кордоном. Ольга вмовляла батьків приїхати до неї, але вони відмовилися. У перші тижні вони поїхали до західних областей України, але за кілька тижнів повернулися додому.

"Переконати їх дуже складно. Я на цьому наполягала, але вони мені дали зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть. Там їхні батьки, там їхній будинок, і вони, якщо доведеться, я впевнена, що постануть перед танками", – поділилася Ольга Харлан. .

Ольга дуже хвилюється за них, тому що Миколаїв постійно обстрілюють. У Миколаєві батьки спортсменки змушені постійно ночувати у підвалі – там вони почуваються у безпеці.

"Вони не хочуть віддавати комусь Миколаїв. Я розумію, що мама сказала: "Не дай Боже, вони прорвуться, і тільки тоді ми поїдемо". Обстріли - це дуже страшно, це жахливо. Ми живемо в приватному будинку, але вже п'ять місяців, можна сказати, що вони живуть під землею", – додала Ольга Харлан .


Александра Павленко, politeka.net





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