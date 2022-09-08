Українці зможуть безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона

Уряд розширив програму «Доступні ліки»

Українці зможуть безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона
Кабмін розширив перелік безкоштовних ліків
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Кабінет міністрів продовжив розширювати програму «Доступні ліки» та прийняв постанову, яка дозволить українцям безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За повідомленням, вартість лікарських засобів при цих хворобах відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Хронічне обструктивне захворювання легень – невиліковне і одне з найпоширеніших захворювань. У хворих – ускладнене дихання, важка задишка, хронічний кашель. ХОЗЛ є найчастішою причиною інвалідизації і летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. Симптоми хвороби полегшують за допомогою препаратів. В Україні від ХОЗЛ страждають 4% населення, інформує ZN.ua.

Для лікування ХОЗЛ в програму реімбурсацію увійдуть такі лікарські засоби:

  • Будесонід +
  • Формотерол (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль),
  • Сальметерол + Флютиказон порошок для інгаляцій).

Аби отримати електронний рецепт на препарати для лікування ХОЗЛ пацієнту необхідно звернутися до лікаря ПМД.

Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається в літніх людей. Наразі не існує способу лікування хвороби Паркінсона, але доступні препарати, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя. Щороку про цей діагноз дізнаються про цей діагноз дізнаються від лікарів 2 500 українців.

В програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби від хвороби Паркінсона:

  • Біпериден (Biperiden) таблетки,
  • Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії).

Аби отримати електронний рецепт на ліки при хворобі Паркінсона слід звернутися до невролога.

У НСЗУ додали, що отримати лікарські засоби проти ХОЗЛ і хвороби Паркінсона за програмою реімбурсації пацієнти зможуть після оновлення Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (після його публікації офіційному сайті МОЗ).


Артем Руденко, ZN.ua





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